Berrettini-Pella in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di domenica 27 giugno 2021) Matteo Berrettini sfiderà Guido Pella al primo turno di Wimbledon 2021. Il numero uno d’Italia esordisce contro l’argentino Pella, capace di raggiungere i quarti di finale in questo torneo nel 2019. Il romano parte con i favori del pronostico, complice lo splendido successo al Queen’s. I due non si sono mai affrontati prima d’ora. Il match andrà in scena martedì 29 giugno, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Matteosfiderà Guidoal primo turno di. Il numero uno d’Italia esordisce contro l’argentino, capace di raggiungere i quarti di finale in questo torneo nel 2019. Il romano parte con i favori del pronostico, complice lo splendido successo al Queen’s. I due non si sono mai affrontati prima d’ora. Il match andrà in scena martedì 29 giugno, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli ...

Advertising

MarcoReNer_azz : #berrettini sorteggiato nella parte opposta del tabellone rispetto a quella di Nole. Per intenderci, in quella di R… - infoitsport : Wimbledon 2021, il tabellone di Matteo Berrettini. Pella e Isner sulla strada dei quarti con Zverev - Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: Primi turni ???? a #Wimbledon Berrettini ????vs Pella ???? Sinner ???? vs Fucsovics ???? Sonego ????vs P.Sousa ???? Fognini ????vs Ram… - Luinoguera : Como que Pella-Berrettini, si el italiano lo va a arrollar al argentino ?? - andreastoolbox : Wimbledon 2021, il tabellone: Berrettini con Pella. Il sorteggio degli italiani | Sky Sport -