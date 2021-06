Alaba | «Orgogliosi di noi stessi | eliminazione difficile da affrontare»

(Di domenica 27 giugno 2021) Il leader della nazionale austriaca, David, ha commentato l’contro l’Italia, affermando di essere orgoglioso del gruppo Davidsi è fatto portavoce della delusione dell’Austria, poco dopo l’patita a Wembley contro l’Italia. Intervistato da ORF, il difensore del Real Madrid ha detto: «Non è semplice dirlo a parole o accettarlo. Noi siamodel nostro Europeo e della nostra partita. Siamodi noi. Abbiamo dato tutto in campo ma non abbiamo ottenuto quanto meritavamo. E questo èda ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alaba Orgogliosi

Calcio News 24

Il leader della nazionale austriaca, David, ha commentato l'eliminazione contro l'Italia, affermando di essere orgoglioso del gruppo Davidsi è fatto portavoce della delusione dell'Austria, poco dopo l'eliminazione patita a Wembley contro l'Italia. Intervistato da ORF, il difensore del Real Madrid ha detto: "Non è semplice dirlo a ...ITALIA - AUSTRIA - 'È un momento storico per noi, siamo parecchiodella nostra Nazionale. PRESIDENTE - 'Da numero uno del WSG Tirol, invece, sogno più Cristiano Ronaldo oin futuro? ...L'Italia batte 2-1 l'Austria e vola ai quarti di finale dell'Europeo 2020: un eliminazione difficile da accettare per il capitano austriaco David Alaba ...Vediamo come i quotidiani austriaci online preparano la partita di questa sera contro gli Azzurri: c'è Immobile in copertina.