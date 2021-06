Tottenham, dall’Inghilterra: allenatore cercasi, a sorpresa Gerrard scala le gerarchie (Di sabato 26 giugno 2021) Fabio Paratici è ancora alle prese con la ricerca di un allenatore per il suo Tottenham. Il neo ds dei londinesi non ha ancora ufficializzato il nome del prossimo tecnico degli Spurs, ma in molti danno per certo Espirito Santo dopo il nulla di fatto, per diversi motivi, con Fonseca e Gattuso. Ma dall’Inghilterra spunta una nuova pista: secondo quanto scrive Evening Standard, un nuovo nome che sta scalando le gerarchie è quello di Steven Gerrard, ex bandiera del Liverpool e attuale tecnico dei Rangers in Scozia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Fabio Paratici è ancora alle prese con la ricerca di unper il suo. Il neo ds dei londinesi non ha ancora ufficializzato il nome del prossimo tecnico degli Spurs, ma in molti danno per certo Espirito Santo dopo il nulla di fatto, per diversi motivi, con Fonseca e Gattuso. Maspunta una nuova pista: secondo quanto scrive Evening Standard, un nuovo nome che stando leè quello di Steven, ex bandiera del Liverpool e attuale tecnico dei Rangers in Scozia. SportFace.

