Salvatore Giuliano si pente, Libera a iNews24: "Convinto che alla famiglia di Annalisa Durante non servano scuse" (Di sabato 26 giugno 2021) "Come sempre, quando si tratta dei collaboratori di giustizia, bisogna verificare la sua attendibilità". Sono le parole di Mariano Di Palma, referente regionale della Campania di Libera contro le mafie, che ai microfoni di iNews24 commenta la decisione di collaborare con la giustizia di Salvatore Giuliano, alias o' russo, responsabile della morte di Annalisa Durante L'articolo proviene da Inews.it.

