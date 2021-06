Pride, in piazza a Roma e Milano. Alessandro Zan: “L’Italia deve decidere da che parte stare, non si può seguire Orban” (Di sabato 26 giugno 2021) Ultimo weekend di celebrazioni per il Pride Month, il mese dell’orgoglio LGBT+. A Milano il sindaco Sala ha dichiarato: «Da cattolico non mi vergogno ad appoggiare il ddl Zan». Il segretario di Arcigay: «La discussione sul Ddl Zan ha accesso l’interesse per i diritti delle minoranze» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 26 giugno 2021) Ultimo weekend di celebrazioni per ilMonth, il mese dell’orgoglio LGBT+. Ail sindaco Sala ha dichiarato: «Da cattolico non mi vergogno ad appoggiare il ddl Zan». Il segretario di Arcigay: «La discussione sul Ddl Zan ha accesso l’interesse per i diritti delle minoranze»

