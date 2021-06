Miami | nel 2018 l' allarme per danni strutturali all' edificio

(Di sabato 26 giugno 2021) Nelun ingegnere aveva messo in guardia su "importanti" all'crollato ae suggerito ai manager di intervenire. I lavori sarebbero dovuti iniziare in queste ...

Advertising

AndreaBonturi : RT @Lanf040264: Dalle #macerie si sentono rumori, ancora 99 dispersi tra quelli che abitavano nel palazzo di 12 piani crollato giovedì a #M… - Today_it : Un ingegnere aveva rilevato 'gravi danni strutturali' nel condominio crollato a Miami - seb5113910 : RT @BarbaraRaval: Nel palazzo crollato ieri a Miami c’era una abitazione/studio di #McAfee, l’imprenditore degli antivirus informatici che… - codeghino10 : RT @Radio1Rai: ??Il #crollo del palazzo a #Miami con 4 morti accertati e 159 persone ancora disperse. Nel 2018 un ingegnere aveva messo in g… - Lanf040264 : Dalle #macerie si sentono rumori, ancora 99 dispersi tra quelli che abitavano nel palazzo di 12 piani crollato giov… -

Ultime Notizie dalla rete : Miami nel

...da quello che resta dell'edificio di 12 piani crollato giovedì 23 giugno a Surfside nei pressi diBeach . E al silenzio fa da contraltare la disperazione dei familiari che sperano...2018 un ingegnere aveva messo in guardia su "importanti danni strutturali" all'edificio crollato ae suggerito ai manager di intervenire. I lavori sarebbero dovuti iniziare in queste ...NEW YORK, 26 GIU - Nel 2018 un ingegnere aveva messo in guardia su "importanti danni strutturali" all'edificio crollato a Miami e suggerito ai manager di intervenire. I lavori sarebbero dovuti iniziar ...Crollo di un palazzo di 12 piani a Miami, 4 vittime e 159 dispersi. Rischia di aggravarsi ulteriormente il già tragico bilancio delle vittime in seguito al crollo dell’edificio ...