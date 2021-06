LIVE – F1, GP Stiria 2021: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 26 giugno 2021) Terza sessione di libere a Spielberg. La giornata di sabato 26 giugno del Gran Premio di Stiria comincerà con le prove libere 3. Sessanta minuti di sessione per le ultime free practice prima di tuffarci nella tensione e nello spettacolo delle qualifiche. Le FP3 del GP di Stiria, in programma dalle ore 12:00, le potrete seguire come di consueto su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE prove libere 3 AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Terza sessione dia Spielberg. La giornata di sabato 26 giugno del Gran Premio dicomincerà con le3. Sessanta minuti di sessione per le ultime free practice prima di tuffarci nella tensione e nello spettacolo delle qualifiche. Le FP3 del GP di, in programma dalle ore 12:00, le potrete seguire come di consueto su Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale.3 AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 ...

Advertising

SebFerrari27 : RT @SkySportF1: GP di Stiria le qualifiche in diretta dalle 15: ora LIVE le #FP3 in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #Formula1 https://t.c… - MrCaruccio : GP di Stiria, LIVE Libere 3 - SkySport : RT @SkySportF1: GP di Stiria le qualifiche in diretta dalle 15: ora LIVE le #FP3 in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #Formula1 https://t.c… - SkySportF1 : GP di Stiria le qualifiche in diretta dalle 15: ora LIVE le #FP3 in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #Formula1 - F1inGenerale_ : Inizia tra pochissimo l'ultima sessione di Libere del GP di Stiria! Segui la nostra cronaca in diretta ??… -