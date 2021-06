F1, Charles Leclerc: “La Ferrari ha sacrificato le qualifiche per la gara. Spero che non piova” (Di sabato 26 giugno 2021) Le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2021 sono andate in archivio per la Ferrari con il settimo posto di Charles Leclerc ed il dodicesimo di Carlos Sainz, a conferma delle difficoltà della SF21 sul giro secco al Red Bull Ring di Spielberg in questo weekend. Buona prestazione nel complesso dal punto di vista personale per il monegasco, che torna a battere il compagno di squadra in qualifica dopo la battuta d’arresto di Le Castellet. “Vedendo il distacco da Gasly capisco che non ne avevamo abbastanza per batterlo. Sono molto contento del mio giro, non ho fatto errori. Non c’era abbastanza potenziale per fare meglio. ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Ledel Gran Premio di Stiria 2021 sono andate in archivio per lacon il settimo posto died il dodicesimo di Carlos Sainz, a conferma delle difficoltà della SF21 sul giro secco al Red Bull Ring di Spielberg in questo weekend. Buona prestazione nel complesso dal punto di vista personale per il monegasco, che torna a battere il compagno di squadra in qualifica dopo la battuta d’arresto di Le Castellet. “Vedendo il distacco da Gasly capisco che non ne avevamo abbastanza per batterlo. Sono molto contento del mio giro, non ho fatto errori. Non c’era abbastanza potenziale per fare meglio. ...

