Windows 11 | download | requisiti e tutto ciò che c’è da sapere

(Di venerdì 25 giugno 2021) Con la presentazione di ieri di11 sono state anticipate alcune delle qualità del nuovo sistema operativo di Microsoft. Ecco le principali Microsoft definisce11 una nuova esperienza che “ti avvicina alle persone e alle cose a cui tieni”. La presentazione ha dato il senso di uno spazio creativo dove coltivare le proprie passioni in una modalità leggera e rilassata. Le premesse per un grande prodotto ci sono tutte, ma bisognerà attendere l’autunno per il suo lancio. La data esatta non è stata ancora svelata, ma il periodo dovrebbe essere fine novembre. Confermata la strategia di renderlo un aggiornamento gratuito per tutti gli ...

... ma non saranno più installate sui nuovi dispositivi o sulle installazioni pulite di Windows 11. Saranno disponibili per il download sullo Store: 3D Viewer OneNote per Windows 10 Paint 3D Skype Per ... Quest'ultima, che sarà disponibile solo in Windows 11, consentirà ai giochi di caricare rapidamente gli asset direttamente nella memoria video della scheda grafica senza occupare la CPU.