Lagarde ai leader | “Ripresa avviata Mantenere sostegno più a lungo possibile”

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Seconda giornata del Consiglio UE, in corso a Bruxelles, dedicata al dibattito sullae sull’opportunità diil più ale politiche difiscale e monetario. “Il PIL della Zona Euro si sta riprendendo e tornerà ai livelli pre-pandemia entro il primo trimestre del 2022, prima di quanto atteso in primavera”, ha detto la Presidente della BCE Christineaieuropei, aggiungendo che i “rischi sulle prospettive economiche sono ora bilanciati”. La numero uno dell’Istituto di Francoforte ha confermato che le ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Lagarde, #Bce a leader europei: “Politiche monetarie e di bilancio continueranno a sostenere economia e fiducia… - WilliamZappa : Bce: Draghi passa il testimone a Lagarde. Gli omaggi dei leader europei - YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde leader

Borsa Italiana

... prima di quanto atteso in primavera", ha detto la Presidente della BCE Christineaieuropei, aggiungendo che i " rischi sulle prospettive economiche sono ora bilanciati" . La numero ...... prima di quanto atteso in primavera", ha detto la Presidente della BCE Christineaieuropei, aggiungendo che i " rischi sulle prospettive economiche sono ora bilanciati" . La numero ...(Teleborsa) - Seconda giornata del Consiglio UE, in corso a Bruxelles, dedicata al dibattito sulla ripresa e sull'opportunità di mantenere il più a lungo possibile le politiche di sostegno ...Tre ragioni: talent, trust e team (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - 'Abbiamo bisogno di piu' donne leader, soprattutto in questa fase di ricostruzione post pandemia'. Lo ha dichiarato ...