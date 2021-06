Advertising

Affaritaliani : Giffoni Day e Sedici Modi di Dire Ciao con la Pino Daniele Onlus - salernonotizie : Successo per il Giffoni Day: un Festival che unisce l’Italia della cultura e dei giovani - emmenews : Emmenews - Anche Montescaglioso protagonista del Giffoni Day - giornalemionews : 24. 06. 2021 – Giffoni Day a Montescaglioso (MT) - giffonifilmfest : Giffoni: un’idea che ha conquistato il mondo e che unisce l’Italia! Leggi il report del #GiffoniDay, la giornata sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni Day

askanews

E infatti è stato un giorno speciale per migliaia di ragazzi: sempre il 24 giugno ilha visto iniziative in undici città di otto regioni diverse per celebrare il Festival del cinema della ..., un'idea che ha conquistato il mondo e che unisce l'Italia . E' questo il senso più autentico e potente del, la giornata speciale in cui migliaia di ragazzi e ragazze in undici città italiane, appartenenti a d otto regioni , insieme ai sindaci, ai rappresentanti istituzionali dei loro ...Roma, 25 giu. (askanews) - La musica stimola il dialogo, allontana la solitudine, è una vera scuola di vita per bambini e ragazzi. Così è nato ...Giffoni, un’idea che ha conquistato il mondo e che unisce l’Italia. E’ questo il senso più autentico e potente del Giffoni Day, la giornata speciale in cui migliaia di ragazzi e ragazze in undici citt ...