Ferrari 296 GTB | la prima berlinetta con V6 ibrido

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 25 giugno 2021) È arrivata, è stata presentata con un evento online, accompagnata dal motto “Fun to Drive”. La nuova296 GTB è stata svelata al pubblico in tutte le sue importanti novità. Intanto si tratta di una vettura che ha già scritto la storia, perché con il suo V6 turbo a 120° da 663 Cv per