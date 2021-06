Draghi | “Nell’ultimo anno esitazioni e confusione | bisogna riformare e rinforzare Ema” E “boccia” i vaccini Sputnik e Sinovac

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 giugno 2021) Una “riforma” e un “rinforzo” dell’Ema. È questo uno dei punti all’ordine del giorno affrontati durante il Consiglio Ue. A spiegarlo il presidente del Consiglio, Mario, durante la conferenza stampa al termine del vertice. “L’ultimoha visto una certa difformità di pronunciamenti, tra l’Ema e le autorità nazionali,, anche dovute al fatto che era una situazione in cui tutti apprendevamo in corso d’opera – ha spiegato quindi rispondendo a una domanda – Però si è vista una notevole. D’altra parte io penso che abbia bisogno di essere anche rinforzata per esercitare quei poteri che le ...