Diletta Leotta e Can Yaman in Turchia per le presentazioni ufficiali. La mamma di lui reagisce così (Di venerdì 25 giugno 2021) Pettegolezzi, voci, indiscrezioni: Can Yaman e Diletta Leotta sono sotto l'occhio del 'ciclone gossip' ormai da mesi. Nonostante tutto, loro sembrano più uniti che mai. I due, felici e innamorati, sono volati in Turchia per trascorrere insieme qualche giorno a casa di Can. E così la "suocera" ha conosciuto Diletta, rimanendone piacevolmente colpita, tanto da pubblicare sui social una foto della coppia con la frase: "Mia figlia e mio figlio". E poi altre immagini che raccontano di reunion familiari: in barca o a cena, tutti sorridenti e felici come nelle favole. I fan sono contentissimi:

