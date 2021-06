Come richiedere online la correzione dei dati all’anagrafe (Di venerdì 25 giugno 2021) Un passo alla volta l’epoca delle code agli sportelli e delle interminabili ore nei labirinti della pubblica amministrazione sta per finire. Da giovedì 24 giugno sono attive le nuove funzioni digitali dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Dopo la prima fase di sperimentazione, le cittadine e i cittadini registrati potranno chiedere online la correzione dei dati anagrafici, senza recarsi agli uffici comunali. Sul portale di Anpr è disponibile il servizio di rettifica dati, attraverso il quale sarà possibile verificare la propria scheda anagrafica e chiederne eventuali correzioni, comodamente da remoto. ... Leggi su wired (Di venerdì 25 giugno 2021) Un passo alla volta l’epoca delle code agli sportelli e delle interminabili ore nei labirinti della pubblica amministrazione sta per finire. Da giovedì 24 giugno sono attive le nuove funzioni digitali dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Dopo la prima fase di sperimentazione, le cittadine e i cittadini registrati potranno chiedereladeianagrafici, senza recarsi agli uffici comunali. Sul portale di Anpr è disponibile il servizio di rettifica, attraverso il quale sarà possibile verificare la propria scheda anagrafica e chiederne eventuali correzioni, comodamente da remoto. ...

