CMIT TV | Rivoluzione Inter | Cottarelli presenta Interspac | “Abbiamo già informato la società”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CMIT Rivoluzione

Calcio mercato web

Molti cambiamenti in vista al Real Madrid, nel sondaggio di Calciomercato.it il preferito per una cessione in Serie A Annata di possibilein casa Real Madrid. Dopo l'addio di Zidane, il ritorno, a sorpresa, di Carlo Ancelotti ai 'Blancos'. Le prospettive di mercato cambiano e più di qualche giocatore è decisamente in bilico. ...... ha chiosato il dirigente e intermediario intervenendo in esclusiva allaTV. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale ...