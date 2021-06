Castlevania Advance Collection classificata in Corea per PC – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo la classificazione in Australia, laè apparsa anche indel Sud, in versione PC.. Laè stataindel Sud in versione PC. Se vogliamo si tratta di una conferma della notizia di qualche giorno fa, sulla classificazione della stessa raccolta in Australia. Nel caso dellaperò, la pagina del rating fornisce qualche informazione in più rispetto a quella australiana. A richiedere la classificazione è stata H2 Interactive, mentre nella ...

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere di come in Australia fosse stata classificata una Castlevania Advance Collection, che potrebbe essere una vera e propria collection dei tre titoli usciti su Game Boy: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow. Oggi veniamo a sapere che un Castlevania Advance Collection è stato attualmente classificato in Australia. Dopo la classificazione in Australia, la Castlevania Advance Collection è apparsa anche in Corea del Sud, in versione PC.. La Castlevania Advance Collection è stata classificata in Corea del Sud in versione PC. Il Game Boy Advance compie 20 anni oggi: dedichiamo uno speciale approfondimento al ruolo fondamentale che ha avuto nella storia delle console portatili. Il 22 giugno 2001, esattamente 20 anni fa, ...