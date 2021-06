Amazon e Google sotto indagine per false recensioni in UK

Advertising

gigibeltrame : Windows 11, Nadella invita Apple a portare iMessage e altre app sul sistema operativo #digilosofia… - LukeScuba : RT @InvestingItalia: Gran Bretagna avvia indagine formale su recensioni false Amazon e Google - - InvestingItalia : Gran Bretagna avvia indagine formale su recensioni false Amazon e Google - - gigibeltrame : Recensione ASUS ROG Zephyrus S17, tanta roba ma che prezzo! #digilosofia - tvbusiness24 : #Antitrust, #Amazon e #Google finiscono sotto indagine Uk per false #recensioni -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Google

... si parla di capitalismo di sorveglianza, capitalismo estrattivo, le piattaforme multilivello, multinazionali, come, Apple,, hanno una massa di dati sterminata che noi nemmeno ...Indagine sunel Regno Unito ' La nostra preoccupazione è che milioni di acquirenti online possano essere fuorviati, leggendo recensioni false e poi spendendo i loro soldi in base a ...By Hanna Ziady, CNN Business British regulators are investigating whether Amazon and Google have broken consumer protection law by not doing enough to protect shoppers from fake product reviews. The ...Britain's competition regulator started a formal investigation on Friday into whether Amazon (NASDAQ: AMZN) and Google may not have done enough to prevent or remove fake reviews. Along with regulators ...