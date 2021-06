Alberto Matano in lacrime chiude La vita in diretta: edizione super (Di venerdì 25 giugno 2021) Una scommessa più che vinta quella fatta da Stefano Coletta con La vita in diretta rivoluzionata rispetto al passato e affidata a un solo conduttore, un giornalista. Alberto Matano ha chiuso oggi una edizione più che eccellente del programma di Rai 1. Ascolti d’oro, erano anni che Rai 1 non batteva con la frequenza di questa stagione il suo avversario. E’ successo più volte e l’ultimo mese, è stato un trionfo di ascolti, con una media di oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv nonostante la voglia di uscire di casa e tornare a una vita apparentemente normale. Si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 giugno 2021) Una scommessa più che vinta quella fatta da Stefano Coletta con Lainrivoluzionata rispetto al passato e affidata a un solo conduttore, un giornalista.ha chiuso oggi unapiù che eccellente del programma di Rai 1. Ascolti d’oro, erano anni che Rai 1 non batteva con la frequenza di questa stagione il suo avversario. E’ successo più volte e l’ultimo mese, è stato un trionfo di ascolti, con una media di oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv nonostante la voglia di uscire di casa e tornare a unaapparentemente normale. Si ...

