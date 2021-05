(Di lunedì 24 maggio 2021) Non succederà, si spera. Ma se dovesse accadere? Prendiamo il “semestre bianco”, che inizia dal prossimo 3 agosto: fino a quel dì Sergio Mattarella potrà sciogliere le Camere o minacciare di farlo, tenendo a bada le intemperanze dei partiti; dopodiché gli verrà impedito per un bizzarro scrupolo dei nostri padri costituenti. Ai quali 75 anni fa era venuto il dubbio che qualche presidenteRepubblica particolarmente perfido, pur di farsi rieleggere, potesse arrivare al punto di esercitare pressioni sul Parlamento e addirittura mandarlo a casa nella speranza che quello nuovo fosse a lui più amico. Sembrano contorsioni mentali, anzi lo sono. Tanto che già nei primi anni Sessanta l’allora presidente Antonio Segni aveva lanciato una proposta di buonsenso: chiariamo nella Costituzione che un presidente non può essere eletto una seconda volta, però perlomeno lasciamogli ...

Advertising

HuffPostItalia : Tutte le stravaganze della corsa al Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte stravaganze

Agenzia ANSA

...di una regione che si trovino in vacanza nell'altra nel periodo estivo non è alcuna...8 miliardi di euro intantole regioni e le province autonome sono in aria gialla a partire da ......di una regione che si trovino in vacanza nell'altra nel periodo estivo non è alcuna...8 miliardi di intantole regioni e le province autonome sono in aria gialla a partire da lunedì ...Non succederà, si spera. Ma se dovesse accadere? Prendiamo il “semestre bianco”, che inizia dal prossimo 3 agosto: fino a quel dì Sergio Mattarella potrà sciogliere le Camere o minacciare di farlo, te ...Un invito ad 'aumentare in maniera graduale' il contributo assicurato da medici di Medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti ed altri operatori del Servizio sanitario nazionale alle "va ...