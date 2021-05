Sotto sequestro il sentiero dei Fortini | indaga Procura di Vallo

(Di lunedì 24 maggio 2021) Sarà ladella Repubblica didella Lucania a ricostruire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte Margarita, la bimba di 4 anni che ha perso la vita sabato mentre faceva trekking con i suoi genitori a Palinuro. E’ infatti stato disposto ildeldeia Palinuro mentre iltore capo Antonio Ricci e il sostitutotore Antonio Pizzi, incaricheranno dei consulenti che dovranno valutare lo stato dei luoghi ed effettuare ulteriori accertamenti per appurare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione la bimba, mentre stava facendo trekking con i genitori, le tre sorelline ed il fratellino, si è improvvisamente allontanata, trovando sul suo cammino lo strapiombo. Un volo in acqua da un’altezza di circa ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Piemonte Incidente alla #funivia del Mottarone, il bilancio definitivo è di 13 vittime e 2 feriti gravi. La proc… - Tg3web : Stresa-Mottarone, la cabina precipita e provoca una strage, tredici morti. La funivia, inaugurata nel 1970, era sta… - TgrRai : #Funivia del Mottarone: 14 i morti. Unico sopravvissuto un bimbo di 5 anni, è grave. L'impianto è stato posto sotto… - LupodiBrughiera : 33/ Da notare che la stanza dell'ufficio di #GiovanniFalcone in Via Arenula, a Roma, era sotto sequestro ed erano s… - cosimogaetano : Lo spettro del Ponte Morandi sulla funivia a Stresa. Ultima revisione nel 2016. Impianto sotto sequestro -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto sequestro

la Città di Salerno

"L'intera area è stata postae nomineremo dei tecnici per accertare le cause dell'incidente" ha detto il procuratore Olimpia Bossi. "Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e ...... pocola stazione della funivia - , ha sentito solo un boato sordo e lontano". Il silenzio è ... Il procuratore capo di Verbania Olimpia Bossi , ha disposto ildell'impianto della funivia.Gli inquirenti: ««Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. L’accertamento sul cavo necessita di verifiche tecniche» ...La rete abbattuta dalla Polizia di Stato nel quartiere della stazione di Terracina, nell'ambito dell'operazione Break down, apre a nuovi scenari investigativi. Sabato scorso, nel ...