Juventus, Pirlo viaggia verso la conferma: tutti i dettagli (Di lunedì 24 maggio 2021) Juventus Pirlo, il tecnico dopo la qualificazione in Champions League viaggia verso la conferma in vista della prossima stagione Il tecnico Andrea Pirlo (Getty Images)Grazie al pareggio del Napoli contro il Verona, la Juventus ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Andrea Pirlo, visto il risultato ottenuto, viaggia verso la conferma. Da non dimenticare che Pirlo, alla prima esperienza in panchina, ha conquistato anche due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. dettagli non di poco conto che potrebbero ”pesare” nella valutazione della società. In casa Juventus, quindi, è il momento di programmare la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021), il tecnico dopo la qualificazione in Champions Leaguelain vista della prossima stagione Il tecnico Andrea(Getty Images)Grazie al pareggio del Napoli contro il Verona, laha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Andrea, visto il risultato ottenuto,la. Da non dimenticare che, alla prima esperienza in panchina, ha conquistato anche due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.non di poco conto che potrebbero ”pesare” nella valutazione della società. In casa, quindi, è il momento di programmare la ...

Advertising

ZZiliani : Adesso alla #Juventus è d’obbligo la conferma del #Maestro: che non si azzardino a pensare di metterlo alla porta.… - juventusfc : Report: l'ultima conferenza stampa prepartita della stagione ?? - CB_Ignoranza : Te ne intendi di Pirlolandia? #Pirlo #Juventus - infoitsport : Juventus, una Champions… di corto muso. Ora che fai con Pirlo? - gistsbaze : Bologna vs Juventus: Why I benched Cristiano Ronaldo in Serie A final day – Pirlo -