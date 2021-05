Appalti: Busia (Anac), ‘no a sospensione Codice, modifiche con il bisturi’ (Di lunedì 24 maggio 2021) Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Nelle regole sugli Appalti ci sono cose da cambiare, “ma usando il bisturi e non l’accetta. E senza sospendere il Codice degli Appalti”. Lo afferma Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, in un’intervista a Repubblica. “Il Codice degli Appalti non può essere sospeso, perché le direttive europee non disciplinano tutti gli aspetti ed avremmo pericolosi vuoti normativi su parti essenziali. Ed i funzionari pubblici, trovandosi nel deserto normativo, finirebbero per bloccarsi, invece che accelerare. Purtroppo, il Codice è, da un lato, un cantiere sempre aperto, oggetto di continue modifiche normative, con l’incertezza che ne deriva e dall’altro, la più grande opera incompiuta, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 24 maggio 2021) Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Nelle regole suglici sono cose da cambiare, “ma usando il bisturi e non l’accetta. E senza sospendere ildegli”. Lo afferma Giuseppe, presidente dell’, l’Autorità nazionale anticorruzione, in un’intervista a Repubblica. “Ildeglinon può essere sospeso, perché le direttive europee non disciplinano tutti gli aspetti ed avremmo pericolosi vuoti normativi su parti essenziali. Ed i funzionari pubblici, trovandosi nel deserto normativo, finirebbero per bloccarsi, invece che accelerare. Purtroppo, ilè, da un lato, un cantiere sempre aperto, oggetto di continuenormative, con l’incertezza che ne deriva e dall’altro, la più grande opera incompiuta, ...

Advertising

infoitinterno : Busia: “Il Codice appalti non si può cancellare, bisogna usare il bisturi' - raspa90 : RT @eziomauro: Busia: “Il Codice appalti non si può cancellare, bisogna usare il bisturi' - repubblica : RT @eziomauro: Busia: “Il Codice appalti non si può cancellare, bisogna usare il bisturi' - TelevideoRai101 : Appalti,Busia:codice non si può abolire - Linkiesta : Il presidente dell’Anticorruzione dice che il Codice degli appalti non si può sospendere -