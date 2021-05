Treno per Orio, “500 in piazza” per l’interramento: “Ora incontro con Rfi, noi non molliamo” (Di domenica 23 maggio 2021) Gli organizzatori stimano una presenza di circa 500 persone. Lo fa sapere Elena Zoppetti, membro del comitato di quartiere di Boccaleone, a proposito della manifestazione svoltasi fuori da Palazzo Frizzoni, nel centro di Bergamo, per chiedere l’interramento del tratto ferroviario per l’aeroporto di Orio al Serio. Dalle 16 cittadini e cittadine hanno riempito il centro e partecipato alla causa con striscioni e palloncini colorati, firmando la petizione portata avanti dai quartieri. In un clima di festa e cittadinanza attiva. La tratta del collegamento ferroviario per l’aeroporto di Orio al Serio deve essere interrato. É questa una delle richieste portate avanti con forza da diversi mesi dal comitato di quartiere. Ma è un deciso “non si può fare” quello che gli abitanti dei quartieri continuano a ricevere da parte di RFI (Rete ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Gli organizzatori stimano una presenza di circa 500 persone. Lo fa sapere Elena Zoppetti, membro del comitato di quartiere di Boccaleone, a proposito della manifestazione svoltasi fuori da Palazzo Frizzoni, nel centro di Bergamo, per chiederedel tratto ferroviario per l’aeroporto dial Serio. Dalle 16 cittadini e cittadine hanno riempito il centro e partecipato alla causa con striscioni e palloncini colorati, firmando la petizione portata avanti dai quartieri. In un clima di festa e cittadinanza attiva. La tratta del collegamento ferroviario per l’aeroporto dial Serio deve essere interrato. É questa una delle richieste portate avanti con forza da diversi mesi dal comitato di quartiere. Ma è un deciso “non si può fare” quello che gli abitanti dei quartieri continuano a ricevere da parte di RFI (Rete ...

