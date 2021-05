Stephen King smaschera J.K. Rowling: “Mi ha bloccato perché supporto le persone trans” (Di domenica 23 maggio 2021) Sappiamo tutti quello che J.K Rowling pensa delle donne trans e quanto le sue affermazioni abbiano ferito migliaia di persone. L’anno scorso la scrittrice in merito a questa polemica ha anche fatto una figuraccia con Stephen King, che prima ha elogiato e poi ha defollowato. Adesso il maestro del brivido ci ha fatto sapere di essere stato bloccato dalla mamma di Harry Potter. “Mi ha cancellato. In qualche modo mi ha bloccato. Ecco il punto: è la benvenuta per la sua opinione. È così che funziona il mondo. Se pensa che le donne trans siano pericolose, o che le donne trans in qualche modo non siano donne, o qualunque problema lei abbia con esso – l’idea che qualcuno ‘mascherato’ da donna stia per aggredire una ‘vera’ donna nel bagno – se ... Leggi su biccy (Di domenica 23 maggio 2021) Sappiamo tutti quello che J.Kpensa delle donnee quanto le sue affermazioni abbiano ferito migliaia di. L’anno scorso la scrittrice in merito a questa polemica ha anche fatto una figuraccia con, che prima ha elogiato e poi ha defollowato. Adesso il maestro del brivido ci ha fatto sapere di essere statodalla mamma di Harry Potter. “Mi ha cancellato. In qualche modo mi ha. Ecco il punto: è la benvenuta per la sua opinione. È così che funziona il mondo. Se pensa che le donnesiano pericolose, o che le donnein qualche modo non siano donne, o qualunque problema lei abbia con esso – l’idea che qualcuno ‘mascherato’ da donna stia per aggredire una ‘vera’ donna nel bagno – se ...

Advertising

StraNotizie : Stephen King smaschera J.K. Rowling: “Mi ha bloccato perché supporto le persone trans” - spoonofsyrup : In compenso raga l'incubo che mi sveglia diventa sempre più elaborato, farebbe il pelo a uno dei big di Stephen King. - Uncanny_South : @hardcorejudas Sembra una trovata stile Stephen King. - GiuliaTamagnin1 : RT @border_nights: Paolo Franceschetti: 'IT' e STEPHEN KING - border_nights : Paolo Franceschetti: 'IT' e STEPHEN KING -