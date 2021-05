Spiagge, ombrelloni, lettini, distanze e mascherine: come andremo al mare? Resta il nodo discoteche (Di domenica 23 maggio 2021) Regole vincenti non si cambiano. E così anche quest'anno andremo in spiaggia sostanzialmente con le regole dello scorso anno. La principale. Ogni ombrellone dovrà avere uno spazio... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 maggio 2021) Regole vincenti non si cambiano. E così anche quest'annoin spiaggia sostanzialmente con le regole dello scorso anno. La principale. Ogni ombrellone dovrà avere uno spazio...

Advertising

piave79 : Spiagge, ombrelloni e lettini, distanze e mascherine: come andremo al mare? - infoitinterno : Estate 2021, spiagge, mascherine, ombrelloni e distanze: come andremo al mare? Resta il nodo discoteche - bizcommunityit : Estate 2021, spiagge, mascherine, ombrelloni e distanze: come andremo al mare? Resta il nodo discoteche - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Estate 2021, spiagge, mascherine, ombrelloni e distanze: come andremo al mare? Resta il nodo discoteche - Gazzettino : Estate 2021, spiagge, mascherine, ombrelloni e distanze: come andremo al mare? Resta il nodo discoteche -