SBK Aragon: Rea domina la Superpole Race in condizioni miste (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo aver firmato la centesima vittoria nella gironata di sabato, Jonathan Rea inizia anche la domenica nel migliore dei modi con un dominio assoluto nella Superpole Race di Aragòn , andando a vincere ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo aver firmato la centesima vittoria nella gironata di sabato, Jonathan Rea inizia anche la domenica nel migliore dei modi con un dominio assoluto nelladi Aragòn , andando a vincere ...

