Precipita la funivia Stresa-Mottarone | bilancio delle vittime sale a 12

(Di domenica 23 maggio 2021) E’ salito ad 12 ildell’incidente alladel, a. Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 piemontese. Sono morte sul colpo, mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul luogo il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - sole24ore : Piemonte, precipita cabina della funivia del #Mottarone: almeno 9 morti e 2 feriti - repubblica : ?? Precipita la funivia Stresa-Mottarone: sono 13 i morti, due bambini feriti in modo grave - infoitinterno : Tragedia a Stresa, precipita una cabina della funivia del Mottarone: almeno dodici i morti - L'Unione Monregalese -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita funivia

... il 3 febbraio del 1998 un aereo dei marines Usa della base di Aviano durante un volo trancia un cavo delladel Cermis. Una cabinanel vuoto causando la morte di 20 persone. ...Ci sarà tempo per chiarire la dinamica - e le cause - del drammatico incidente, certo è che laha ricevuto l'ultimo intervento di manutenzione meno di cinque anni fa , effettuato dalla ditta ...Cronaca - Il bilancio delle vittime è salito a quota 13 più i due bambini che sono rimasti feriti gravemente . Ora si trovano ricoverati a Torino dove sono stati trasportati in elisoccorso. La funivia ...