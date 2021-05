PER DOMENICA Perché c'è bisogno di una cybersecurity made in Italy (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Ad affermarlo è l'ultimo rapporto Clusit 2021: le aziende italiane, PMI incluse, stanno vivendo una vera e propria 'cyberpandemia'. Si parla di un aumento del 78% nel numero di attacchi informatici negli ultimi quattro anni, siamo a un +15% solo per il 2020, il che significa un attacco informatico grave ogni 5 ore. Effetti collaterali dell'emergenza da coronavirus che ha portato miliardi e miliardi di dati sensibili sui computer domestici, rendendo più vulnerabili e più estesi i confini da “difendere”. Ed è stata proprio la pandemia a far crescere l'attenzione delle aziende verso la Cyber Protection. Stando a un recente report Alvarez&Marsal volto a stimare i cambiamenti indotti dal covid sulle vendite in Europa, si apprende che l'80% delle aziende nei prossimi anni considererà strategico investire in cybersecurity. La sicurezza informatica quindi come asset aziendale, ma ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Ad affermarlo è l'ultimo rapporto Clusit 2021: le aziende italiane, PMI incluse, stanno vivendo una vera e propria 'cyberpandemia'. Si parla di un aumento del 78% nel numero di attacchi informatici negli ultimi quattro anni, siamo a un +15% solo per il 2020, il che significa un attacco informatico grave ogni 5 ore. Effetti collaterali dell'emergenza da coronavirus che ha portato miliardi e miliardi di dati sensibili sui computer domestici, rendendo più vulnerabili e più estesi i confini da “difendere”. Ed è stata proprio la pandemia a far crescere l'attenzione delle aziende verso la Cyber Protection. Stando a un recente report Alvarez&Marsal volto a stimare i cambiamenti indotti dal covid sulle vendite in Europa, si apprende che l'80% delle aziende nei prossimi anni considererà strategico investire in cybersecurity. La sicurezza informatica quindi come asset aziendale, ma ...

