Per amore del mio popolo: quante puntate, durata e quando finisce

quante puntate sono previste per la serie tv Per amore del mio popolo? La miniserie in origine era composta da due puntate. Rai 1 oggi, però, manderà in onda in replica entrambi gli episodi. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,50. La durata prevista è quindi di circa 2 ore e 30 minuti. 

Dove vedere Per amore del mio popolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 maggio 2021 – in replica su Rai 1 alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it 

Trama

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Per amore del mio popolo, ma qual è la trama della fiction? Giuseppe Diana, per ...

