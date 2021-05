Napoli fuori dalla Champions: i volti della delusione (Di domenica 23 maggio 2021) Il pareggio (1 - 1) tra Napoli e Verona porta alla fine del sogno Champions per la squadra di Gattuso. Ecco i volti della delusione azzurra Leggi su video.gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Il pareggio (1 - 1) trae Verona porta alla fine del sognoper la squadra di Gattuso. Ecco iazzurra

Advertising

capuanogio : La #Juventus si qualifica alla #ChampionsLeague corto muso. Approfitta del suicidio sportivo del #Napoli ma ha anch… - sportmediaset : #Juventus e #Milan in Champions League. Fuori il Napoli. #SportMediaset - GoalItalia : ?? CORSA CHAMPIONS?? FINALE #BolognaJuve 0-4 #AtalantaMilan 0-2 #NapoliVerona 1-1 CLASSIFICA LIVE: 2 - Milan - 79… - _mmire : RT @1897j: Il Napoli che va fuori per un punto dopo tutto il bordello che avevano combinato per Juventus-Napoli è karma at it's best - carloleccardi : RT @NonSoloJuve: Adesso che il Napoli è fuori e che il campionato è finito, Caressa dice che il silenzio stampa che dura da mesi non è gius… -