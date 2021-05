John Steinbeck, spunta un romanzo inedito rifiutato nel 1930: ma gli eredi (per ora) non vogliono pubblicarlo (Di domenica 23 maggio 2021) Un dattiloscritto inedito potrebbe far venire alla luce nuovi importanti caratteri della personalità artistica di John Steinbeck, uno degli autori più celebri della letteratura americana, scomparso nel 1962. Steinbeck scrisse almeno tre romanzi che non furono mai pubblicati. Due sono stati distrutti dal giovane scrittore mentre lottava per farsi un nome. Ma un terzo è sopravvissuto, chiuso in un archivio da quando fu rifiutato per la pubblicazione nel 1930: si tratta di una storia di lupi mannari, intitolata “Murder at Full Moon”, firmata con lo pseudonimo di Peter Pym. A chiederne la pubblicazione a oltre 50 anni dalla morte dello scritto, è Gavin Jones, accademico britannico, professore di letteratura americana alla Stanford University, che ha domandato alla fondazione che riunisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Un dattiloscrittopotrebbe far venire alla luce nuovi importanti caratteri della personalità artistica di, uno degli autori più celebri della letteratura americana, scomparso nel 1962.scrisse almeno tre romanzi che non furono mai pubblicati. Due sono stati distrutti dal giovane scrittore mentre lottava per farsi un nome. Ma un terzo è sopravvissuto, chiuso in un archivio da quando fuper la pubblicazione nel: si tratta di una storia di lupi mannari, intitolata “Murder at Full Moon”, firmata con lo pseudonimo di Peter Pym. A chiederne la pubblicazione a oltre 50 anni dalla morte dello scritto, è Gavin Jones, accademico britannico, professore di letteratura americana alla Stanford University, che ha domandato alla fondazione che riunisce ...

Advertising

FQMagazineit : John Steinbeck, spunta un romanzo inedito rifiutato nel 1930: ma gli eredi (per ora) non vogliono pubblicarlo - garibaldino84 : RT @Gianni_Gia_: 'E non preoccuparti di perdere. Se deve succedere, succederà: l’importante è non avere fretta. Le cose buone non scappano… - Cattleya980 : RT @Gianni_Gia_: 'E non preoccuparti di perdere. Se deve succedere, succederà: l’importante è non avere fretta. Le cose buone non scappano… - Gianni_Gia_ : 'E non preoccuparti di perdere. Se deve succedere, succederà: l’importante è non avere fretta. Le cose buone non sc… - feccy : E non avere paura di perdere. Se deve succedere, succede. La cosa più importante è non avere fretta. Le cose belle… -