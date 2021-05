Ilaria Macchia | chi è la scrittrice e compagna di Giuliano Sangiorgi

(Di domenica 23 maggio 2021)è lanota anche per essere ladel leader dei Negramaro,che oggi sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Come il compagno, ancheè di origini pugliesi: è nata a San Donato Del Salento il 3 agosto, sotto il segno del Leone. Consegue la laurea in Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Roma, ed avvia una carriera sul lungo schermo in qualità di sceneggiatrice di pellicole come “Non E’ Un Paese Per Giovani”, “L’Estate Che Non Viene” e “L’Attesa”. Si dedica anche alla scrittura ed il 2017 vede la luce il primo romanzo “Ho Visto Un Uomo A Pezzi”: ...

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Giuliano è fidanzato con Ilaria Macchia. Sebbene i due non si siano mai sposati, Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia sono una coppia consolidata ormai da anni.