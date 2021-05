Il Paradiso delle Signore, trame dal 24 al 28 maggio: l'addio di Marta (Di domenica 23 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore saluterà il pubblico di Rai 1 venerdì 28 maggio con l'ultima puntata della stagione e le anticipazioni relative alla nuova settimana di programmazione preannunciano un finale davvero esplosivo e tanti colpi di scena. Innanzitutto, Marta e Vittorio, proprio quando sembreranno sul punto di riavvicinarsi, si allontaneranno per sempre e la giovane Guarnieri deciderà di partire per l'America per lavorare con la Sterling. Marta saluterà amici e parenti e affiderà a Gabriella una lettera per congedarsi dai colleghi del Paradiso. Dal canto suo, Conti sarà dispiaciuto, ma al tempo stesso pronto a ricominciare una nuova vita senza la moglie. Intanto, anche per Gabriella sarà tempo di decisioni importanti. La stilista dovrà valutare se seguire Cosimo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 maggio 2021) Ilsaluterà il pubblico di Rai 1 venerdì 28con l'ultima puntata della stagione e le anticipazioni relative alla nuova settimana di programmazione preannunciano un finale davvero esplosivo e tanti colpi di scena. Innanzitutto,e Vittorio, proprio quando sembreranno sul punto di riavvicinarsi, si allontaneranno per sempre e la giovane Guarnieri deciderà di partire per l'America per lavorare con la Sterling.saluterà amici e parenti e affiderà a Gabriella una lettera per congedarsi dai colleghi del. Dal canto suo, Conti sarà dispiaciuto, ma al tempo stesso pronto a ricominciare una nuova vita senza la moglie. Intanto, anche per Gabriella sarà tempo di decisioni importanti. La stilista dovrà valutare se seguire Cosimo ...

