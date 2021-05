Ginnastica artistica, in Ucraina argento a squadre per il bergamasco Yumin Abbadini (Di domenica 23 maggio 2021) Si è chiusa con un argento e una grande iniezione di fiducia la giornata inaugurale dell’Ukraine International Cup per Yumin Abbadini. Il 19enne di Ranica ha condotto l’Italia sul secondo gradino del podio nella gara a squadre battezzando così il proprio ritorno in Nazionale con una medaglia internazionale. Fresco di promozione in Serie A1 con la Pro Carate, il ginnasta orobico ha saputo distinguersi al meglio sulla pedana di Kiev cogliendo l’ottavo posto individuale nell’all-round. In grado di mettersi in luce sia nelle parallele che nella sbarra in cui ha colto anche la qualificazione per le finali di specialità, il giovane bergamasco ha totalizzato 78,80 punti offrendo così l’importante contributo alla causa azzurra. Fondamentali sono state anche le prove di Ludovico Edalli e Matteo Levantesi che ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Si è chiusa con une una grande iniezione di fiducia la giornata inaugurale dell’Ukraine International Cup per. Il 19enne di Ranica ha condotto l’Italia sul secondo gradino del podio nella gara abattezzando così il proprio ritorno in Nazionale con una medaglia internazionale. Fresco di promozione in Serie A1 con la Pro Carate, il ginnasta orobico ha saputo distinguersi al meglio sulla pedana di Kiev cogliendo l’ottavo posto individuale nell’all-round. In grado di mettersi in luce sia nelle parallele che nella sbarra in cui ha colto anche la qualificazione per le finali di specialità, il giovaneha totalizzato 78,80 punti offrendo così l’importante contributo alla causa azzurra. Fondamentali sono state anche le prove di Ludovico Edalli e Matteo Levantesi che ...

Advertising

paoladb795 : @Nora_Mermaid #Eurovision è importante per noi europei. Tu goditi la ginnastica artistica, sorry - VietatoMorireE : Comunque io in 19 anni, ancora non ho trovato qualcuno a cui piaccia la ginnastica artistica tanto quanto me ?? - Noninfluente : RT @dreamombra: La mia home di Instagram: cagnolini, tutorial capelli, video di ginnastica artistica, erba, qualche fashion blogger La hom… - Antetempo : RT @dreamombra: La mia home di Instagram: cagnolini, tutorial capelli, video di ginnastica artistica, erba, qualche fashion blogger La hom… - dreamombra : La mia home di Instagram: cagnolini, tutorial capelli, video di ginnastica artistica, erba, qualche fashion blogger… -