Funivia Stresa - Mottarone, precipita una cabina: 14 vittime, stroncate cinque famiglie | Morto uno dei due bimbi ricoverati, l'altro è ... (Di domenica 23 maggio 2021) commenta Salgono a 14 le vittime del grave incidente alla Funivia Stresa - Mottarone , in provincia di Verbania - Cusio - Ossola, dove una cabina è caduta in uno dei punti più alti del percorso. E' ...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - matteosalvinimi : ++ Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime inform… - Kidsplace_it : @giannettimarco Ma questa funivia faceva parte del sistema di trasporto pubblico locale del comune di Stresa, mica… - reesebangtan : RT @GiuliaSalemi93: Che tragedia... un pensiero per le 12 persone che non ce l'hanno fatta ed una preghiera per i 2 bambini che stanno comb… -