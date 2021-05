DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: Leclerc partirà in pole, il cambio della Ferrari è a posto! (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 UFFICIALE! Non vi sono apparenti problemi sul cambio di Charles Lecherc, che dunque non dovrà sostituirlo. La Ferrari del monegasco scatterà dalla pole-position alle 15.00! UPDATE A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di @Charles Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position.#essereFerrari#MonacoGPpic.twitter.com/N3gJPgflfG — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 23, 2021 10.43 Altro aggiornamento “tranquillo” da parte della ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 UFFICIALE! Non vi sono apparenti problemi suldi Charles Lecherc, che dunque non dovrà sostituirlo. Ladel monegasco scatterà dalla-position alle 15.00! UPDATE A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sulvettura di @Charles, per cui il pilota monegascooggi regolarmente dallaposition.#essere#MonacoGPpic.twitter.com/N3gJPgflfG — Scuderia(@Scuderia) May 23,10.43 Altro aggiornamento “tranquillo” da parte...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - ilveggente_it : ????? #FormulaUno, Gp di #Monaco, programma, orari e diretta tv, tutte le informazioni utili per la quinta tappa de… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | #MonacoGP 2021 - Segui in diretta la Gara a #Montecarlo [LIVE F1] #SkyMotori #Tv8 #Leclerc #F1inGenerale https://… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Montecarlo 2021 LIVE: orario TV8 e programma. Ferrari in pole con Leclerc ma col timore di una penali… - F1inGenerale_ : #F1 | #MonacoGP 2021 - Segui in diretta la Gara a #Montecarlo [LIVE F1] #SkyMotori #Tv8 #Leclerc #F1inGenerale -