Amici 20, Giulia Stabile confessa: "Con Sangiovanni? Sto bene, però..." (Di domenica 23 maggio 2021) Nel corso dell'intervista, la prima ballerina a vincere Amici di Maria De Filippi ha parlato a cuore aperto, soffermandosi anche sulla propria love story con Sangiovanni. Leggi su comingsoon (Di domenica 23 maggio 2021) Nel corso dell'intervista, la prima ballerina a vinceredi Maria De Filippi ha parlato a cuore aperto, soffermandosi anche sulla propria love story con

Advertising

lapinella : E Brava Giulia, brava Giulia?????? #giuliastabile #Amici20 #amici - repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - lapinella : Giulia e Chris Martin... troppo per il mio cuore??????? #giuliastabile #amici #Amici20 #coldplay - JPrejalmini : RT @fedyf5: Solo a me fa un po' piangere Giulia che parla con i genitori di Sangio come se fossero vecchi amici, che gira scalza e struccat… - Giorgiaa_pll : RT @duchessadelte: •I MÅNESKIN VINCONO SANREMO. •GIULIA STABILE VINCE AMICI. •SANGIOVANNI VINCE LA CATEGORIA CANTO. •I MÅNESKIN VINCONO L’E… -