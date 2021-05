Aka7even rivela shock sul coma | “Sono vivo per miracolo”

(Di domenica 23 maggio 2021) Vediamo insieme di capire che cosa è successo al cantante, giovanissimo,sulla malattia che lo ha portato alha parlato a cuore aperto della malattia che lo ha colpito a 7 anniE’ stato uno dei ragazzi maggiormente apprezzati, a livello musicale, per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici. Stiamo parlando di, che nell’intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato della sua malattia che lo ha calpito da bambino, portandolo al, ma vediamo meglio insieme.e la malattia Nell’appuntamento andato in onda nella giornata di ieri, per quanto riguarda Verissimo,stati ospiti tutti e quattro i finalisti di Amici, ed ovviamente tra loro c’era ancheLEGGI ...

Liberoquotidiano.it

' Quando ero piccolo sono stato in coma sette giorni per un'encefalite':si racconta in un'intervista a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il cantante, arrivato fino alla fase finale di Amici , ha rivelato di aver vissuto un ...Luca Marzano , in arte Aka7seven , è stato uno dei protagonisti di questa edizione dell'amato talent show condotto da Maria De Filippi , tanto che è diventato uno dei finalisti . Durante un'intervista,...Il cantante e secondo classificato di Amici Sangiovanni, ospite a Verissimo, ha raccontato alcuni aneddoti personali e la sua esperienza al talent.Il cantante e finalista di Amici Luca Marzano, in arte “Aka7even, ha raccontato alcuni aneddoti personali durante la sua partecipazione a Verissimo.