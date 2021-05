Ufficiale | Lecce | esonerato Eugenio Corini

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 22 maggio 2021) La notizia era nell'aria ma adesso è diventata: si dividono le strade trae il. Nel corso di una conferenza stampa, la dirigenza giallorossa, ha spiegato i motivi dell'addio del tecnico. Queste le parole del Presidente Saverio Sticchi Damiani: "Abbiamo avuto un'occasione clamorosa per accorciare i tempi del progetto a medio periodo che avevamo, ma non l'abbiamo sfruttata. Il processo di crescita si era fermato ed erano venute meno le basi anche per il futuro". Anche il direttore sportivo Corvino ha detto la sua: "Decisione spietata ma che andava presa. Quando dovevamo dare tutto non abbiamo più vinto".