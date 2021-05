Se tutti facessimo bene il nostro lavoro non ci sarebbe bisogno di un ‘modello Genova’ (Di sabato 22 maggio 2021) di Alessandra Gazzotti Per attuare il Pnrr si osanna il modello Genova. Io sono di Genova, ho vissuto la tragedia del crollo del ponte in una città sotto choc, ho vissuto il risveglio con tutti i problemi connessi; vivo ancora lo sconcerto per quelle famiglie che, toccate in prima persona dalla tragedia, ancora non hanno ricevuto giustizia. Il ponte è stato fatto in tempi rapidi. La ferita “fisica”, se così la possiamo chiamare, è stata curata. Ma il famoso modello può andar bene per un evento simile, un’emergenza impensabile e a cui si deve rispondere subito. Questo “modello” però ha anche lati oscuri che poi possono procurare problemi ai cittadini, soprattutto se “sacrificabili”. Cercherò di spiegare il mio punto di vista. Sono un tecnico laureato, per un po’ della mia vita ho lavorato nella libera professione e più tardi nella pubblica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) di Alessandra Gazzotti Per attuare il Pnrr si osanna il modello Genova. Io sono di Genova, ho vissuto la tragedia del crollo del ponte in una città sotto choc, ho vissuto il risveglio coni problemi connessi; vivo ancora lo sconcerto per quelle famiglie che, toccate in prima persona dalla tragedia, ancora non hanno ricevuto giustizia. Il ponte è stato fatto in tempi rapidi. La ferita “fisica”, se così la possiamo chiamare, è stata curata. Ma il famoso modello può andarper un evento simile, un’emergenza impensabile e a cui si deve rispondere subito. Questo “modello” però ha anche lati oscuri che poi possono procurare problemi ai cittadini, soprattutto se “sacrificabili”. Cercherò di spiegare il mio punto di vista. Sono un tecnico laureato, per un po’ della mia vita ho lavorato nella libera professione e più tardi nella pubblica ...

