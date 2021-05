Kafka era un no vax

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 maggio 2021) Venerdìè venuto a trovarmi e mi ha raccontato meraviglie della città-giardino di Warnsdorf, e di un mago, un naturalista, un ricco industriale, che lo ha visitato, solo il collo, di profilo e di fronte, per poi parlargli di veleni nel midollo spinale e già quasi al cervello. Come terapia raccomanda di dormire con la finestra aperta, fare bagni di sole, giardinaggio, e collaborare a un’associazione per la medicina naturale, sottoscrivendo un abbonamento alla rivista pubblicata da quella stessa associazione, ossia dall’industriale in persona. Si esprime negativamente su medici, farmaci, vaccini”. Amareggia constatare che Franz, l’uomo che con un pugno di pagine su un insetto ha cambiato la storia della letteratura universale, non fosse così lontano dalle opinioni di Daniela Martani o di Hans Kristian Gaarder, negazionista del Covid morto ...