Internet Explorer pronto ad abbandonare il web | la data d’addio

Corriere : Addio Internet Explorer: dopo 26 anni va in pensione lo storico browser di Microsoft - alexgt78 : #Malagò usa internet explorer, è l'unica giustificazione accettabile. - ELmayara_heda : Dayane quando avrai una connessione decente sarà sempre troppo tardi ?? Neanche internet explorer cariche le robe con 21h di ritardo - Roskarm1 : @giomalago @juventusfc @Pirlo_official @Atalanta_BC @Coninews Bisogna capirlo, ha seguito la partita in streaming usando Internet explorer - Connessioni : Internet Explorer morirà nel 2022: la storia del browser più odiato -

Ultime Notizie dalla rete : Internet Explorer

Il supporto si chiuderà definitivamente tra poco più di un anno M icrosoft ha annunciato che staccherà la spina ail prossimo giugno. La società ritirerà l'app desktop IE 11 il 15 giugno 2022 sulla maggior parte delle versioni di Windows 10. La mossa non influirà sul canale di supporto a lungo ...Scomparirà definitivamente il 15 giugno del 2022, dopo 27 anni di carriera., il software lanciato da Microsoft nel 1995, si prepara quindi ad andare in pensione sostituito dal nuovo browser Edge. "Microsoft Edge ha al suo interno la modalità...Uno dei grandi colossi del web si prepara ad abbandonarlo definitivamente. C'è la data d'addio di Internet Explorer ...Microsoft ha annunciato che tra poco più di un anno, il 15 giugno 2022, cesserà di supportare Internet Explorer per dedicarsi esclusivamente a Edge. È una vera e propria fine di un'era per uno dei ...