Housemarque vuole fare altri giochi come Returnal | anzi anche più grossi – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il successo diha detto che in futuro vorrebbedi quelle dimensioni,persino più.. Dopo il successo diha detto che in futuro vorrebbedi quelle dimensioni,persino più. Questo nonostante lo studio, attivo fin dai primi anni ’90, abbia sempre trattato produzioni piuttosto piccole., fino al lancio di Super Stardust HD nel 2007 erapiuttosto sconosciuto. Dopo un decennio di produzioni di questo genere, lo studio ha deciso che questo tipo dilo soddisfaceva più e ha deciso di creare. Un gioco … ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Housemarque vuole

Multiplayer.it

Pensiamo ad esempio a Returnal , il roguelike diche ha portato il gioco sulla console ...di un'esclusiva almeno un anno o due dopo l'uscita originale oppure una patch con cui si...Ma questa notizia nonsemplicemente celebrare l'incredibile impatto che questo gioco ha avuto ... Returnal - The Cycle segue il viaggio creativo die in particolare del game director ...Returnal è un'esclusiva di grandissimo valore per PS5 e The Cycle è un video che ci immerge nella nascita di questo progetto.A tu per tu col videogioco che ci porterà su un pianeta alieno dove morire e rinascere continuamente, per svelare i segreti che ci legano a lui.