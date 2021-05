GP Monaco qualifiche | Leclerc pole Ferrari con incidente! Verstappen 2° | Sainz 4°

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - Agenzia_Ansa : Pole Ferrari al #MonacoGP. Leclerc ha surclassato tutti nelle qualifiche ed ha conquistato il diritto a partire in… - MARCO196913 : RT @Graftechweb: Formula 1 Paddock News sintesi e commento qualifiche GP Monaco Montecarlo - pins_a_roulette : RT @mult1formula: ??CHARLES SUL TRONO... sicuro? Le qualifiche di Monaco sono sempre state straordinarie ma questa volta il monegasco è sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco qualifiche

...la pole position nel Gp di, la sua gara di casa. Sull'asfalto di Montecarlo il pilota monegasco del Cavallino ha fatto segnare il miglior tempo (1'10"346) nella terza manche delle...Pole position Ferrari al gran premio di. Charles Leclerc ha surclassato tutti nelleed ha conquistato il diritto a partire in prima fila nella corsa fra le mura amiche. Al suo fianco Max Verstappen. In seconda fila Vatteri ...Siamo a Monaco, ma meglio non fidarsi del tutto ... Fuori dai piedi a una certa ora e divieto di ingresso dopo un'ora dalla fine qualifiche e gara. Poco, ma meglio di niente rispetto al passato. Da ...Il pilota della Ferrari Charles Leclerc rischia di perdere la pole position conquistata nelle qualifiche del GP di Monaco ...