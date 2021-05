Gaza: Unrwa, servono subito 38 milioni di dollari (Di sabato 22 maggio 2021) L'Unrwa "ha bisogno di 38 milioni di dollari per l'immediata assistenza al rifugiati palestinesi che hanno perso le loro case e i mezzi di sussistenza, il 70% della popolazione di Gaza". Lo ha detto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 22 maggio 2021) L'"ha bisogno di 38diper l'immediata assistenza al rifugiati palestinesi che hanno perso le loro case e i mezzi di sussistenza, il 70% della popolazione di". Lo ha detto ...

Advertising

fisco24_info : Gaza: Unrwa, servono subito 38 milioni di dollari: Commissario Lazzarini, preoccupati anche per il dopo conflitto - ImolaOggi : Unrwa (Onu): servono subito 38 milioni di dollari per Gaza - globalistIT : Non è finito nulla #Gaza #sfollati #conflitto - rtl1025 : ?? Lazzarini, Commissario generale dell'#Unrwa, agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi: 'L'Unrwa ha bisogno di… - Notiziedi_it : Gaza, il direttore dell’Agenzia Onu Unrwa: “Diamo le coordinate ma Israele ci bombarda” -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Unrwa Gaza verso la riapertura serve tutto, 'aprire i valichi' A Gaza serve la riapertura totale dei valichi, l'ingresso urgente degli aiuti, tra cui cibo, farmaci, vaccini. Adnan Abu Husna, portavoce a Gaza dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, lo sottolinea con forza all'ANSA. In questi giorni di guerra si è arrivati a 77mila sfollati : "li abbiamo distribuiti - racconta - in 58 ...

L'Unrwa: "Servono 38 milioni di dollari per assistere i rifugiati palestinesi" Lo ha detto all'agenzia italiana ANSA Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'Unrwa l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi che oggi arrivato a Gaza accompagnato da una delegazione dell'...

Gaza: Unrwa, servono subito 38 milioni di dollari ANSA Nuova Europa L'appello dell'Unrwa: "38 milioni di dollari per l'assistenza agli sfollati palestinesi a Gaza" Philippe Lazzarini Commissario generale dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi: "Ma cosa succederà dopo il conflitto? I palestinesi si sentono disperati, disperati, abbandonati e arrabbiati ...

Gaza: Unrwa, servono subito 38 milioni di dollari L'Unrwa "ha bisogno di 38 milioni di dollari per l'immediata assistenza al rifugiati palestinesi che hanno perso le loro case e i mezzi di sussistenza, il 70% della popolazione di Gaza". (ANSA) ...

serve la riapertura totale dei valichi, l'ingresso urgente degli aiuti, tra cui cibo, farmaci, vaccini. Adnan Abu Husna, portavoce adell', l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, lo sottolinea con forza all'ANSA. In questi giorni di guerra si è arrivati a 77mila sfollati : "li abbiamo distribuiti - racconta - in 58 ...Lo ha detto all'agenzia italiana ANSA Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi che oggi arrivato aaccompagnato da una delegazione dell'...Philippe Lazzarini Commissario generale dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi: "Ma cosa succederà dopo il conflitto? I palestinesi si sentono disperati, disperati, abbandonati e arrabbiati ...L'Unrwa "ha bisogno di 38 milioni di dollari per l'immediata assistenza al rifugiati palestinesi che hanno perso le loro case e i mezzi di sussistenza, il 70% della popolazione di Gaza". (ANSA) ...