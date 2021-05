Fisco | Letta | ‘solidarietà diffuse a quell’1% più ricco | Paese dal cuore d’oro…’**

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Il nostro è undavvero dald’oro. Vedo solidarietàpiùdel nostroper evitare che si trovi a pagare la tassa di successione come succede invece negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia… #dote18”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

AndreaMarcucci : La proposta di Enrico Letta su #tassadisuccessione è sbagliata nei tempi e nei modi. Nel merito basti ricordare che… - LegaSalvini : ANSA: «FISCO, AZZOLINA: “SU PROPOSTA LETTA APRIRE RIFLESSIONE”» - LegaSalvini : DOPO IL FISCO, LETTA SBROCCA SULLE REGIONI - TV7Benevento : Fisco: Scotto, 'proposta Letta di buonsenso, sinistra nata per redistribuire'... - TwitPaola2 : RT @AndreaMarcucci: La proposta di Enrico Letta su #tassadisuccessione è sbagliata nei tempi e nei modi. Nel merito basti ricordare che sti… -

Ultime Notizie dalla rete : **Fisco Letta

... coordinatore nazionale di Base Riformista, risponde così all'Adnkronos quando gli viene chiesto se ci sia un dissenso nell'area Lotti - Guerini rispetto alla proposta del segretario Enrico...Lo scrive su twitter il segretario del Pd, EnricoRoma, 22 mag. (Adnkronos) - "In Italia persino una proposta di buonsenso come quella di Enrico Letta sulla #tassadisuccessione viene descritta come estremista. Questo dibattito ci riporta all'essenzia ...Perché ora finanziamo soprattutto a debito e quel debito, domani, lo pagheranno gli stessi giovani di oggi. Assurdo. Meglio la tassa di successione sui patrimoni alti, di ora. Domani da Fazio". Lo ...