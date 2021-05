“È la prima volta che succede”. Jo Squillo infrange il regolamento de ‘I soliti ignoti’. Amadeus costretto a intervenire (Di sabato 22 maggio 2021) Altra puntata de I soliti ignoti, il game show di Rai1 condotto da Amadeus, e altro piccolo inconveniente per l’ospite-detective, per l’occasione si trattava di Jo Squillo. Anche nella puntata di venerdì 21 maggio si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati. L’indagine di Jo Squillo è molto buona, la cantante sbaglia solo un’identità, arrivando alla fase finale con un tesoretto di 128mila euro. Riesce a condurre una buona indagine fidandosi del suo fiuto e degli aiuti che le consentono di collezionare un buon bottino. Si arriva poi al parente misterioso che si chiama Veronica e ha 32 anni, sorella di uno degli ignoti. La cantante utilizza tutti gli aiuti e gioca per 51.200 euro. Jo Squillo inizialmente era partita individuando due possibili ignoti, poi per sicurezza ha deciso di dimezzare e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Altra puntata de Iignoti, il game show di Rai1 condotto da Amadeus, e altro piccolo inconveniente per l’ospite-detective, per l’occasione si trattava di Jo. Anche nella puntata di venerdì 21 maggio si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati. L’indagine di Joè molto buona, la cantante sbaglia solo un’identità, arrivando alla fase finale con un tesoretto di 128mila euro. Riesce a condurre una buona indagine fidandosi del suo fiuto e degli aiuti che le consentono di collezionare un buon bottino. Si arriva poi al parente misterioso che si chiama Veronica e ha 32 anni, sorella di uno degli ignoti. La cantante utilizza tutti gli aiuti e gioca per 51.200 euro. Joinizialmente era partita individuando due possibili ignoti, poi per sicurezza ha deciso di dimezzare e ...

