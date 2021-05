Debussy | oltre luce e tempo | le poetiche armonie di un illetterato

Advertising

Carmela_oltre : RT @RaiCultura: In diretta dalla Cappella Paolina del @Quirinale, il pianista Giuseppe Albanese in concerto con brani di: Léo Delibes, Pëtr… -

Ultime Notizie dalla rete : Debussy oltre

Il Manifesto

Una ripartenza nel segno della sicurezza, dopo una pausa forzata disette mesi: al termine di ... che eseguirà meravigliose musiche di Beethoven, Mendelssohn e. Ultimo appuntamento ...Una ripartenza nel segno della sicurezza, dopo una pausa forzata disette mesi: al termine di ... che eseguirà meravigliose musiche di Beethoven, Mendelssohn e. Ultimo appuntamento ...Oltre ai concerti in sede, il Conservatorio mostra le qualità dei propri allievi anche in altri luoghi. Ecco allora al via la rassegna che per sei giovedì alle 18,30 si terrà nell’Auditorium San Filip ...Intervengono per una lite tra fidanzati, il ragazzo ha bevuto, è fuori di sé e dà in escandescenze, a chiamare i poliziotti è la madre di lui, disperata. Ma quando ...