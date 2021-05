Crotone | Cosmi | «Non so se rimarrò Tornare subito in Serie A è complicato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) Serse, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue parole Serse, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue parole. MATCH – «Ho avuto un gruppo per 14 partite che, con assoluta certezza, mai avrei pensato potesse raggiungere certi livelli di gioco. Non casualmente questa squadra si esprime bene: dentro ha giocatori di assoluta qualità, che potrebbero fare la differenza anche in altre squadre. Oggi devo capire chi ha fatto l’impresa: noi a non subire gol o la Fiorentina a non farlo? (Ride, ndr). Resta il rammarico di certe partite sfuggite per una mancanza di mentalità. Io sono strafelice del lavoro fatto col mio staff, e sono anche soddisfatto. Oggi meritavamo la vittoria per le occasioni ...